Экс-сотрудник администрации "Аптекарского острова" Маслов ушел от суда на СВО

Бывший сотрудник местной администрации МО "Аптекарский остров" Юрий Маслов отправился на СВО, выяснил ЗАКС.Ру. Ранее он оказался в числе трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве при продаже квартиры. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Маслов некоторое время исполнял обязанности главы МА в "Аптекарском острове". После муниципальных выборов в сентябре 2024 года он подписывал документы в таком статусе. Позже он ушел с занимаемого поста в связи с выборами нового главы местной администрации.

Рассмотрением дела в отношении двух других обвиняемых, Вадима Богомазова и адвоката Игоря Лебедева, займется Выборгский районный суд. В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

По версии следствия, Лебедев продал по просьбе семейной пары их квартиру, а вырученное решил оставить себе и для этих целей привлек Богомазова и Маслова. В начале сентября 2024 года адвокат встретился с бывшими владельцами жилья в кафе якобы для передачи средств. Там к ним подошли двое и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, изъяли средства под предлогом "мероприятий по противодействию финансированию терроризма". При этом они заодно забрали паспорта потерпевших, чтобы те не смогли пожаловаться правоохранителям.

О задержании троих предполагаемых соучастников схемы стало известно в декабре 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру