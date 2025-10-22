Суд оштрафовал Гребенщикова* по иноагентской статье

Куйбышевский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* за производство материалов без упоминания о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 22 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как сообщил telegram-канал "Осторожно, новости", музыканту вменили исполнение песни Булата Окуджавы "Былого нельзя воротить" на канале "Аквариума" в YouTube без маркировки иноагента.

О составлении протокола на Гребенщикова* стало известно 8 октября. Сам музыкант вину не признавал.

Наказание за публикацию иноагентом материалов без упоминания о его статусе грозит гражданам штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Минюст признал Гребенщикова* иноагентом в июне 2023 года. Позже исполнитель, проживающий за рубежом, заявил, что не считает возможным вернуться в Россию.

*Минюст внес Бориса Гребенщикова в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру