"Концерты мне играть никто не даст": Гребенщиков* высказался о возможности возвращения в Россию

Основатель "Аквариума" Борис Гребенщиков* заявил в интервью Forbes, не считает возможным для себя вернуться в Россию из-за границы. Как заявил музыкант, он не сможет выступать здесь с концертами, а сам при этом предпочитает находиться на свободе.

"По причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе", — поделился мнением Гребенщиков*.

Исполнитель отметил, что его квартира по-прежнему находится в Петербурге и у него в городе "масса друзей, масса всего остального". Однако же он сомневается в том, что появление в России было бы для него безопасным. При этом музыкант чувствует свою связь со страной и пытается доносить свою позицию до ее жителей. "Я не считаю, что я покинул Россию или уехал из нее, просто в данный момент моя квартира находится вот там-то", — высказался Гребенщиков*.

Сам певец живет в Лондоне. В июне Минюст признал его иностранным агентом.

*Минюст внес Бориса Гребенщикова в единый реестр иноагентов

Фото: Борис Гребенщиков* / YouTube (скриншот)