Фигурант дела "Весны"* Хорошенин** дал показания и полностью признал вину

В Городском суде Петербурга 9 июля возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении фигурантов дела "Весны"*, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На состоявшемся заседании свои показания дал бывший активист движения Валентин Хорошенин**, который заявил о полном признании вины по всем выдвинутым против него обвинениям.

Напомним, ранее Хорошенин** говорил лишь о частичном признании вины. Его преследуют по статьям о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

На предыдущем заседании Хорошенин** заявил об отказе от услуг своего адвоката и попросил суд назначить ему нового защитника. В этот раз процесс шел с участием адвоката Елены Колгановой, которая вышла на замену коллеге.

Подсудимый начал с того, что попросил закрыть заседание на время дачи показаний. Свою просьбу он мотивировал тем, что оглашаемые им сведения якобы могут повлиять на ход расследования, поскольку "станут известны как установленные, так и неустановленные фигуранты настоящего дела". Суд счел приведенные Хорошениным** доводы не соответствующими законодательству, так что допрос проходил в присутствии публики.

В целом подсудимый заявил о том, что рассматривает деятельность "Весны"* как экстремистскую. По его словам, движение взаимодействовало со Штабами Навального*** и было неким "инкубатором [единомышленников политика Алексея] Навального****", а после начала специальной военной операции в 2022 году якобы выступало "своеобразным придатком структур", связанных с политиком.

Он также заявил, что после начала СВО в 2022 году руководство "Весны"* якобы приняло решение о проведении протестных митингов, и это получило поддержку петербургского отделения. Сам Хорошенин**, по его собственному заявлению, при вынесении решения не голосовал, "но и против не выступил".

В своей речи он сыпал именами участников "Весны"*, не избегая упоминаний других подсудимых. На протяжении выступления, в частности, неоднократно звучали имена фигурантов, которые находились в "аквариуме" по соседству. В частности, он отдельно выделял роль Анны Архиповой***** и Яна Ксенжепольского****** в организации пацифистских выступлений в начале СВО.

— Во всем описанном очень ярко просматривается экстремистское сообщество, — резюмировал Хорошенин** и вновь заявил о полном признании вины и испытываемом им чувстве раскаяния.

По заявлению фигуранта, он понимал противозаконную направленность организации, но не решился на ее изобличение. От дальнейших показаний по делу и от ответа на вопросы со стороны участников процесса он отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. На уточняющий вопрос судьи, относится ли это также к вопросам о его личности, вещественным доказательствам и прочему, Хорошенин** предложил "вернуться к этому вопросу в дальнейшем".

На этом допрос подсудимого завершился, после чего адвокат Колганова ходатайствовала об отложении процесса для подготовки к представлению документов. Суд ходатайство удовлетворил.

Также суд удовлетворил просьбу защиты Ксенжепольского****** о направлении официального запроса для получения характеристики в Законодательное собрание Тульской области, где тот был помощником депутата.

Следующее заседание по делу состоится на следующей неделе в среду, 16 июля.

Напомним, по делу "Весны"* проходят шесть подсудимых, обвиняемых по ряду статей. Всем им предъявлены обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ). Помимо этого, перечень обвинений содержит статьи о создании или участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), публичные призывы к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ), склонение к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и создание экстремистского сообщества (282.1 УК РФ).

*Движение "Весна"********* признано экстремистским, его деятельность запрещена. Минюст внес движение "Весна"********* в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Валентина Хорошенина в список террористов и экстремистов

***ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

****Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

*****Росфинмониторинг внес Анну Архипову в список террористов и экстремистов

******Росфинмониторинг внес Яна Ксенжепольского в список террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.