Совфед поддержал кандидатуру Мельника на пост заместителя генпрокурора

На пленарном заседании Совета Федерации 18 марта сенаторы завершили консультации по вопросу о назначении руководителя прокуратуры Петербурга Виктора Мельника на пост заместителя генерального прокурора. Также они поддержали назначение Андрея Гуришева на должность прокурора Петербурга. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину результаты рассмотрения кандидатур.

Во время заседания кандидаты ответили на вопросы сенаторов. С докладом выступил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

После назначения на пост заместителя генпрокурора Мельник будет отвечать за Дальневосточный федеральный округ. С декабря 2021 года он руководил прокуратурой Петербурга.

Гуришев с 2019 года занимает пост начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. В 2011 году он был назначен на должность заместителя прокурора Петербурга, после чего перешел на пост заместителя прокурора Новгородской области в 2012 году. В 2017-2019 годах возглавлял прокуратуру Новгородской области.

Также сенаторы поддержали кандидатуру Петра Забурко на пост прокурора Ленинградской области. Все трое рекомендованы к назначению президентом Владимиром Путиным.

Во вторник состоялось совместное заседание комитетов СФ. Сенаторов интересовала работа Мельника в прокуратуре Петербурга, они спрашивали о степени осведомленности прокурора о ситуации в Дальневосточном округе, за который он собирается отвечать после назначения на пост заместителя генпрокурора. Также во время консультаций Клишас обратился к претенденту на пост прокурора Петербурга Гуришеву. Глава комитета СФ попросил Гуришева уделить внимание сентябрьским выборам в Северной столице.

