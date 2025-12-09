Беглов поднялся в рейтинге губернаторов по упоминаемости в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял 16-е место в ноябрьском списке из 20 самых упоминаемых в социальных сетях глав регионов, сообщила 9 декабря проводившая исследование "Медиалогия". Это на две позиции выше, чем было в октябре, когда градоначальник находился на 18-й позиции.

По сравнению с предыдущим месяцем первая тройка рейтинга осталась без изменений. Как и в октябре, первое место досталось мэру Москвы Сергею Собянину, за ним расположились глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме Беглова, только один из руководителей регионов Северо-Западного федерального округа оказался в списке. На 20-м месте оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который ухудшил свой результат по сравнению с октябрем. Отметим, что месяцем ранее в рейтинге присутствовали четыре губернатора от СЗФО.

Ранее по итогам ноября Беглов стал самым упоминаемым в СМИ губернатором на территории СЗФО. Наибольшую огласку получили события, связанные с визитом петербургской делегации под его руководством на Кубу.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру