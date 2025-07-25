Ремонт на Благовещенском мосту начнется 28 июля

Благовещенский мост уйдет на ремонт с 28 июля, сообщила пресс-служба ГБУ "Мостотрест" 25 июля. Работы пройдут без полного закрытия движения по переправе.

Как отмечается в публикации, в ходе ремонта специалисты обновят дорожное полотно проезжей части общей площадью 14 тысяч квадратных метров, а также заменят 122 погонных метра деформационных швов. Проводить работы будут поэтапно, чтобы избежать полного закрытия движения.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"

Так, первый этап ремонта продлится с 28 июля по 21 августа. На это время будет закрыто движение по мосту от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. Движение транспорта будет проходить по встречному направлению: для проезда будет организовано четыре полосы, по две на каждое направление.

Второй этап пройдет с 22 августа по 15 сентября. На этот период мост будет закрыт в обратном направлении, движение транспорта переведут на готовые полосы. Для проезда также будут действовать по две волосы в каждом направлении.

Напомним, ранее стало известно, что в начале августа стартуют ремонтные работы на Невском проспекте. Выданные "Мостотресту" ордера будут действительны с 3 августа по 3 сентября, работы также будут проводиться поэтапно.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру