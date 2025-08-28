ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 августа 2025, 14:06

Ремонт Дворцового моста начнется после открытия Благовещенского

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на ремонт Дворцового моста, сообщила пресс-служба ведомства 28 августа. Работы начнутся только после окончания ремонта Благовещенского моста.

Как подчеркнули в ГАТИ, в ведомстве разрабатывают наиболее оптимальную схему ограничения движения по переправе. Ожидается, что ремонт Дворцового моста закончится до 15 октября. Работы не скажутся на графике развода моста.

При этом ремонт Благовещенского моста по плану должен завершиться до 15 сентября - до этого времени действует распоряжение на закрытие движения по переправе. Работы на Благовещенском мосту стартовали 28 июля. Первый этап ремонта завершился 20 августа. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


