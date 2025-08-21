Благовещенский мост отремонтировали почти наполовину

На Благовещенском мосту завершен первый этап ремонта, сообщила пресс-служба Смольного 21 августа. Ожидается, что работы на переправе завершатся 15 сентября.

Ремонт Благовещенского моста стартовал 28 июля. С этого момента работы велись на части моста, где расположены полосы движения в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. В ходе работ дорожники обновили 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На разводных пролетах переправы был заложен литой асфальт, чей слой тоньше обычного покрытия. Это было сделано для оптимального распределения веса. Кроме того, в ходе работ специалисты заменили 61 погонный метр деформационных швов моста.

Всего в ходе ремонта будет обновлено 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также будут заменены 122 погонных метра деформационных швов. На данный момент ремонтные работы на мосту выполнены на 45%.

"Благовещенский мост соединяет Адмиралтейский район с Васильевским островом. Это одна из главных транспортных артерий города – за сутки по нему проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. Учитывая важность объекта, приняли решение вести работы поэтапно – без перекрытия движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей города", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сегодня, 21 августа, стартовал второй этап ремонта. Он продлится до 15 сентября. В его ходе работы затронут ту сторону моста, где осуществляется движение в направлении от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Движение транспорта на этот период будет проходить по встречному направлению: для проезда будет организовано четыре полосы, по две на каждое направление.

Напомним, ранее в Петербурге раньше срока завершился ремонт Троицкого моста. Работы стартовали 21 февраля, ожидалось, что они продлятся до октября. В результате ремонт переправы завершился на четыре месяца раньше, мост открыли для движения 31 мая.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного