Ремонт Троицкого моста начнется с 21 февраля

В Петербурге с 21 февраля стартует ремонт Троицкого моста, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Работы продлятся до октября 2025 года, на этот период движение транспорта между Дворцовой и Петровской набережной будет ограничено.

Первый этап ремонта затронет трамвайные пути по направлению от Суворовской площади до Петровской набережной. До 10 июня закроют левый поворот с Миллионной улицы на Суворовскую площадь, маршрут трамвая № 3 изменится. Теперь он будет следовать через Литейный мост и Лесной проспект, с конечной остановкой у станции метро "Выборгская".

В ходе ремонта на Троицком мосту заменят трамвайные пути, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, устроят новую гидроизоляцию и деформационные швы.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, "Мостотрест" объявил закупку на проведение капремонта Кронверкского моста, соединяющий Петроградский и Заячий острова.

Фото: ЗАКС.Ру