Объявлен конкурс на капитальный ремонт Кронверкского моста

"Мостотрест" объявил закупку на проведение капитального ремонта Кронверкского моста через Кронверкский пролив, об этом 18 февраля документ появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, стоимость работ оценивается в 196,6 млн рублей. Они включают разработку рабочей документации и завершение ремонта объекта культурного наследия. Подрядчику предстоит привести конструкцию в соответствие с действующими строительными нормами и требованиями безопасности. Также, согласно техническому заданию, рабочую документацию должны разработать не позднее конца мая 2025 года, а строительные работы в декабре этого же года.

В числе ключевых требований — обеспечение техники безопасности, соблюдение норм противопожарной защиты и использование квалифицированных специалистов.

Напомним, что осенью Кронверкский мост уходит на капитальный ремонт. Тогда в Смольном отмечали, что этот мост — единственный подходящий для проезда автомобилей к Петропавловской крепости.

Фото: ЗАКС.Ру