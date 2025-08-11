Дрозденко потеснил Беглова в июльском медиарейтинге глав регионов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам июля занял первое место в рейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа, представленном 11 августа "Медиалогией". Его коллега из Петербурга Александр Беглов, прежде стабильно занимавший первое место, переместился на вторую позицию. Третье место за собой удержал глава Вологодской области Георгий Филимонов.

При построении медиарейтинга учитывалось количество сообщений о главах регионов в СМИ. В июле Дрозденко упоминался в 17,6 тысячи публикаций, Беглов — в 15 тысячах, а Филимонов — в 12,3 тысячи сообщений.

Достичь первого места Дрозденко смог благодаря публикациям о сбитых 27 июля беспилотниках и о падении обломков БПЛА в Гатчине и Войсковицком поселении, в Кингисеппском районе и в Приморске. Упоминался он и в связи с ликвидацией утечки аммиака в порту Кингисеппа и с передачей машин многодетным семьям в День семьи, любви и верности, а также из-за повышения стоимости патента для иностранцев до восьми тысяч рублей, из-за рабочей поездки на "Светогорский ЦБК" и из-за участия в церемонии открытия мотофестиваля "Балтик Ралли" в Выборге.

В свою очередь, Беглов стал героем публикаций о рабочей встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, о подписании постановления о запрете работы иностранцев в такси до конца 2025 года и о вручении народной артистке СССР Алисе Фрейндлих ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Помимо этого, место в рейтинге губернатору обеспечили новости об осмотре экспозиции фестиваля технологического предпринимательства "Энерготехнофест 2025" и об открытии площади Хошимина.

Отметим, что в общероссийском рейтинге губернаторов Дрозденко поднялся сразу на девять позиций, заняв шестое место. Беглов занял восьмое, что на одну позицию ниже июньского результата. Первые три места достались соответственно мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру