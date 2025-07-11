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Новости 11 июля 2025, 15:56

Беглов вручил Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Беглов вручил Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством"

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил актрисе и почетному гражданину города Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила 11 июля пресс-служба Смольного.

Церемония награждения прошла в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На мероприятии присутствовали коллеги Фрейндлих по сцене и ее родные. 

"Всю свою жизнь я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению.  Оказалось, что это ещё и заслуга перед Отечеством. Благодарю вас всех за то, что вы здесь, – в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Здесь моя дочь, мои внуки и мои правнуки.  Вот это, пожалуй, заслуга всерьёз. А всё остальное сплошная радость", - сказала во время церемонии актриса. 

Напомним, в декабре 2024 года Алиса Фрейндлих отметила 90-летний юбилей. Президент России Владимир Путин в день ее рождения подписал указ о награждении актрисы орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. 

На сцене театра Фрейндлих дебютировала в 1957 году, в кино снимается с 1958 года. Фильмография актрисы насчитывает более чем 50 фильмов и сериалов. Среди наиболее известных ее работ роли в картинах "Служебный роман", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Жестокий романс" и другие. В 2001 году Алиса Фрейндлих удостоена звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". 

фото с сайта Смольного


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