В Петербурге открыли площадь Хошимина

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с супругой генсекретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли открыли в Петербурге площадь Хошимина, сообщила 19 июля пресс-служба Смольного. Два года назад на этом месте открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину.

Площадь расположилась на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. В торжественной церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой со своей женой Ле Линь Лан и председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский.

"Сегодня мы официально открываем в Петербурге площадь Хошимина. Это еще один символ крепкой дружбы России и Вьетнама. <…> Мы поддерживали друг друга в сложные годы, вместе радовались победам. Наши отношения стали примером того, как разные народы могут быть настоящими партнерами", - заявил Беглов в ходе церемонии.

В свою очередь, посол Вьетнама Данг Минь Кхой отметил, что теперь в Петербурге есть целый комплекс мест, носящих имя первого президента республики Хо Ши Мина. Речь идет об улице, площади и открытом два года назад памятнике. По его словам, это стало возможным благодаря личной поддержке губернатора, а также жителей всего Петербурга и Выборгского района.

Кроме того, и Беглов, и Данг Минь Кхой напомнили, что Россия и Вьетнам работают над развитием стратегического партнерства. При этом Петербург является лидером среди российских регионов по числу совместных мероприятий с южно-азиатской республикой. Беглов также отметил, что в 1977 году Хошимин стал первым вьетнамским побратимом Ленинграда.

"Площадь Хошимина – символ преемственности поколений, нашей готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом на уровне городов-побратимов и братских вьетнамского и российского народов. Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия. Уверен, впереди у нас новые совместные проекты, которые принесут пользу нашим странам и городам", - заключил губернатор.

В завершении церемонии делегация Вьетнама и представители Петербурга возложили цветы к памятнику первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Монумент был открыт июне 2023 года, в 100-летнюю годовщину приезда вьетнамского деятеля в Петроград. На церемонии открытия присутствовал член политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэном.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного