Бельский ухудшил свою позицию в медиарейтинге глав ЗакСов по итогам августа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогам августа занял пятую строчку рейтинга глав региональных парламентов, подготовленного "Медиалогией". Месяцем ранее он занимал четвертое место в списке.

Рейтинг формируется на базе сообщений в СМИ о спикерах региональных ЗакСов. В августе медиаиндекс Бельского составил 9 788 пунктов, при том, что месяцем ранее он составлял 12 955 пунктов.

Лидером рейтинга стал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, который поднялся сразу над две позиции и сместил с пьедестала главу Госсовета Крыма Владимира Константинова. Последний занял вторую строчку рейтинга. "Бронза" досталась спикеру ЗакСа Нижегородской области Евгению Люлину.

В апреле и мае Бельский занимал второе место в рейтинге. В июне он переместился на третью позицию, а по итогам июля — уже на четвертую.

Ранее "Медиалогия" представила результаты августовского рейтинга глав регионов. Губернатор Петербурга Александр Беглов занял в общероссийском зачете восьмое место, как и месяцем ранее. При этом в рейтинге глав регионов СЗФО он вернулся на первую позицию со второй, где оказался по итогам июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру