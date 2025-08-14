Бельский покинул первую тройку медиарейтинга спикеров региональных ЗакСов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не попал в тройку лидеров июльского рейтинга глав региональных парламентов, опубликованного 14 августа "Медиалогией". По сравнению с июнем парламентарий утратил одну позицию и занял только четвертое место.

Медиарейтинг спикеров региональных ЗакСов составляется на основе сообщений о них в СМИ. В июле Бельский упоминался в публикациях 13 тысяч раз. При этом потеснивший его и занявший третье место председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов стал героем 13,1 тысячи публикаций, а глава Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, обладатель второго места, получила 13,7 тысячи упоминаний.

Лидером июльского медиарейтинга, как и месяцем ранее, стал спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. О нем СМИ писали 26,3 тысячи раз.

Отметим, что в последние месяцы Бельский постепенно теряет позиции в медиарейтинге. По итогам апреля и мая он занимал вторую строчку списка, однако в июньском рейтинге переместился на третью позицию.

Ранее "Медиалогия" представила рейтинг глав регионов за июль. В нем губернатор Петербурга Александр Беглов уступил первенство по СЗФО своему коллеге из Ленинградской области Александру Дрозденко.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру