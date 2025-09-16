"Самое правильное место - Донецк": Малькевич согласился на дебаты с членом молпарламента

Представитель молодежного парламента при Заксобрании Петербурга Денис Жгунов предложил провести дебаты с депутатом ЗакСа Александром Малькевичем. Жгунов выступил с таким заявлением 16 сентября во время пресс-мероприятия по случаю года работы Гуманитарного добровольческого корпуса в Петербурге. Малькевич сообщил ЗАКС.Ру, что согласен и предложил провести встречу в Донецке.

Поводом для разговора стал заочный спор между Малькевичем и Жгуновым об уместности гуманитарных поездок последнего, предпринятых, в частности, в Египет. Жгунов рассказывал в своих соцсетях, что в июле отправился на другой континент, чтобы снабдить бедуинов водой. Малькевич уверен, что подобные акции неуместны во время водной блокады в Донбассе со стороны Украины. Дефицит воды в регионе наблюдается с начала 2022 года. На момент возникновения спора, в августе 2025 года, ситуация с водой стала критической. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным в начале августа называл вопрос водоснабжения "самым серьезным вызовом".

– Денис – хороший и активный парень, яркий гуманитарщик, но, мне кажется, его чрезмерно заносит в некую "пиаровскую" сторону. Увлекаться этим не совсем правильно. Тем не менее, подискутировать с ним я готов. Темы, связанные с волонтерской деятельностью, безусловно, важны. Я думаю, обязательно мы с ним в октябре подобный разговор проведем. Это было бы полезно и для общественности, и для журналистов. Мне представляется, что самое правильное место для этого - непосредственно Донецк. Знаю массу площадок в городе, готовых нас принять, – рассказал Малькевич в беседе с ЗАКС.Ру.

Малькевич предположил, что местом для дебатов может стать студия одного из донецких телеканалов либо же любое из общественных пространств. Парламентарий также не исключил в качестве возможной площадки школу или другое место в Кировском районе Донецка.

– Этот разговор, который может состояться у нас там – как раз между доставкой воды нуждающимся людям, как раз будет наполнен дополнительным смыслом, – добавил парламентарий.

Несмотря на согласие провести такую встречу, Малькевич отметил не самый этичный формат "вызова" на дебаты. О словах Жгунова он узнал благодаря выдержкам из Telegram-каналов. "Можно еще выйти перед Мариинским дворцом, громко крикнуть что-то, но это не является вызовом или приглашением, - считает депутат. - Правильнее было бы сначала направить некое приглашение мне – в любом формате – а потом рассказать об этом на пресс-конференции. Но, если важнее процесс, а не результат – тогда, конечно, все понятно".

Денис Жгунов был избран во второй созыв Молодежного парламента в конце 2024 года. Это совещательный орган при Заксобрании Петербурга. Жгунов возглавляет АНО "Гуманитарный добровольческий корпус "Северная столица". Он участвовал в гуманитарных миссиях в Донбассе, а также в Курской и Курганской областях. Также он в своих соцсетях публиковал фотографии у границы сектора Газа, где проводил одиночный пикет с требованием открыть гуманитарный коридор.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру