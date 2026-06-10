ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 июня 2026, 19:20

Игру Roblox разблокировали для россиян

фото ЗакС политика Игру Roblox разблокировали для россиян

Пользователям из России снова доступна игровая платформа Roblox, сообщили 10 июня в Министерстве цифрового развития, связей и массовых коммуникаций. По данным Минцифры, платформа полностью выполнила требования российского законодательства. Также компания будет в дальнейшем принимать меры против распространения нежелательного контента на платформе. 

"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам", - доложили в Минцифры.

Накануне ведомство получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой возобновить доступ к платформе в России. 

РКН заблокировал игровую платформу Roblox в декабре 2025 года. В ведомстве заявили, что на платформе размещались материалы с оправданием экстремистской и террористической деятельности. 

Roblox — это игровая платформа, на которой пользователи могут создавать собственные мини-игры. На платформе также можно добавлять пользователей в друзья и общаться в чатах. Сервис запустили в 2006 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Екатерина Мизулина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама