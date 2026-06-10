Игру Roblox разблокировали для россиян

Пользователям из России снова доступна игровая платформа Roblox, сообщили 10 июня в Министерстве цифрового развития, связей и массовых коммуникаций. По данным Минцифры, платформа полностью выполнила требования российского законодательства. Также компания будет в дальнейшем принимать меры против распространения нежелательного контента на платформе.

"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам", - доложили в Минцифры.

Накануне ведомство получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой возобновить доступ к платформе в России.

РКН заблокировал игровую платформу Roblox в декабре 2025 года. В ведомстве заявили, что на платформе размещались материалы с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Roblox — это игровая платформа, на которой пользователи могут создавать собственные мини-игры. На платформе также можно добавлять пользователей в друзья и общаться в чатах. Сервис запустили в 2006 году.

Дарья Нехорошева / Фото: Екатерина Мизулина