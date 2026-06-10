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Новости 10 июня 2026, 18:45

Путин подписал закон об аресте имущества релокантов

фото ЗакС политика Путин подписал закон об аресте имущества релокантов

Президент Владимир Путин 10 июня подписал закон об аресте имущества граждан, которые живут за границей и совершили административное правонарушение против интересов России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. 

Арест имущества предполагается по статьям о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП), демонстрировании нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП), злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП) и другим. Арест имущества также может последовать после неуплаты штрафов по перечисленным правонарушениям. Меры распространяются на средства на банковских счетах.

Государственная дума приняла закон в окончательной редакции в конце мая. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал арест справедливой мерой ответственности для граждан, нарушающих законы страны. В прошлые разы он называл их "негодяями".

Депутаты Госдумы в конце 2025 года предложили временные ограничения для релокантов, которые находятся за границей и признаны виновными по суду. Парламентарии хотели запретить релокантам регистрировать физлица в качестве ИП, заключать кредитные договоры и замораживать денежные средства. 

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль


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