Путин подписал закон об аресте имущества релокантов

Президент Владимир Путин 10 июня подписал закон об аресте имущества граждан, которые живут за границей и совершили административное правонарушение против интересов России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Арест имущества предполагается по статьям о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП), демонстрировании нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП), злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП) и другим. Арест имущества также может последовать после неуплаты штрафов по перечисленным правонарушениям. Меры распространяются на средства на банковских счетах.

Государственная дума приняла закон в окончательной редакции в конце мая. Спикер парламента Вячеслав Володин назвал арест справедливой мерой ответственности для граждан, нарушающих законы страны. В прошлые разы он называл их "негодяями".

Депутаты Госдумы в конце 2025 года предложили временные ограничения для релокантов, которые находятся за границей и признаны виновными по суду. Парламентарии хотели запретить релокантам регистрировать физлица в качестве ИП, заключать кредитные договоры и замораживать денежные средства.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль