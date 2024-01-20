Володин анонсировал внесение законопроекта о лишении имущества "негодяев"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил планы внести в нижнюю палату поправки в Уголовный кодекс, расширяющие применение такой меры, как лишение имущества. Политик выступает одним из соавторов инициативы. Ее собираются внести уже в ближайший понедельник, 22 января, о чем единоросс сообщил в своем Telegram-канале, назвав публикацию двумя словами: "О негодяях".

Депутаты хотят сделать возможным изъятие имущества у осужденных по таким статьям, как повторная дискредитация армии (ст. 280.3 УК), фейки об армии (ст. 207.3 УК), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК) и другим, связанным с ограничением свободы слова. Пока меру предлагается применять к тем, кто пошел на подобные преступления из корыстных соображений.

Комментируя грядущее ужесточение УК на радиостанции "Говорит Москва", ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о целеполагании авторов поправок. По его мысли, с принятием законопроекта релоканты будут лучше понимать серьезность совершаемых ими "фейковых вбросов".

фото: duma.gov.ru