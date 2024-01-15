RTVI: Кабмин одобрил инициативу об изъятии имущества у осужденных за "фейки"

Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества у осужденных за "фейки" об армии (ст. 207.3 УК), одобрила профильная комиссия правительства. Законопроект разработан группой депутатов Госдумы (Василий Пискарев, Елена Ямпольская, Ирина Яровая) и пока не внесен в базу документов нижней палаты. На него ссылается RTVI. Инициатива дополняет статью 104.1 УК.

Законотворцы предлагают наказывать изъятием имущества также граждан, которые имеют приговоры по делам о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК). По мысли авторов, мера нужна в случаях, когда преступления совершались из корыстных соображений.

В понедельник 15 января стало известно, что за почти два года существования статьи 207.3 УК Следственный комитет возбудил по ней более 270 дел.

Фото: ЗАКС.Ру