Песков заявил о продолжении СВО после пасхального перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после пасхального перемирия специальная военная операция будет продолжаться. Об этом он сказал изданию "Вести". По словам Пескова, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет изначальных целей СВО.

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло," - рассказал пресс-секретарь президента в разговоре с изданием.

Также в беседе с "Вестями" Песков подтвердил слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, что переговоры по разрешению конфликта сосредоточены вокруг нескольких квадратных километров земли. По информации пресс-секретаря, до выхода на административные границы страны осталось освободить 17-18% Донецкой Народной Республики.

Президент Владимир Путин принял решение о пасхальном перемирии вечером 9 апреля. Режим прекращения огня действует с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля. Как сообщало министерство обороны, подразделения ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

