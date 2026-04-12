Новый исследовательский центр судостроения откроется в Петербурге

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об открытии национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, передает 12 апреля пресс-служба кабмина. Решение об открытии организации приняли в рамках указа президента Владимира Путина от 2 декабря 2025 года. Новое учреждение будет работать на базе действующего Крыловского государственного научного центра. Минпромторг должен завершить реорганизацию под новый исследовательский центр не позднее 15 мая 2026 года.

"В новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники," - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в кабмине отметили, что сотрудники нового исследовательского центра будут разрабатывать программы судостроения, а также развивать технический и кадровый потенциал российских научных организаций.

Крыловский государственный научный центр основан в 1894 году по инициативе химика Дмитрия Менделеева. Имя академика Крылова учреждению присвоили в 1944 году. Сейчас сотрудники центра выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ученый-математик и инженер-кораблестроитель Алексей Крылов родился в 1863 году. Образование получил в частном пансионе во Франции. Преподавал математику в Николаевской морской академии. Ученый заложил научную основу теории непотопляемости судов, исследовал магнитные и гироскопические компасы. Заведовал бассейном, где проводились эксперименты на моделях судов. При советской власти получил звание Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Сталинской премии.

Дарья Нехорошева