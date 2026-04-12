Бельский и Пиотровский посетили пасхальную службу в Казанском соборе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский побывал на торжественном пасхальном богослужении в Казанском соборе. Фотографии он опубликовал 12 апреля в своих соцсетях. Кроме спикера Заксобрания, службу посетили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, ректор СПбГУ Николай Кропачев и депутат Госдумы Михаил Романов. Бельский поздравил православных с праздником, пожелал им крепкого здоровья и душевной гармонии.

"Пасха — главный праздник христианского мира, символ торжества жизни, веры и любви. Он обращает нас к вечным духовным ценностям, укрепляет в стремлении к добру, милосердию и единству. В этот святой день сердца наполняются радостью, а дома — теплом и надеждой", - написал спикер Заксобрания с своих соцсетях.

Губернатор Александр Беглов, который, судя по фотографиям, пропустил службу в Казанском соборе, также поздравил горожан с праздником. Текст обращения к петербуржцам опубликовали на сайте Смольного. Глава города назвал пасху символом веры, объединяющей россиян, а Русская православная церковь стоит "на защите высоких духовных и нравственных ценностей".

В Петербурге торжественные пасхальные богослужения традиционно проходят в Казанском соборе. В 2026 году праздничную службу вел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

