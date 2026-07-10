Панов стал ведущим радиопрограммы "Деловой России" о петербургском бизнесе

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов 10 июля сообщил о запуске авторской радиопрограммы "О бизнесе Па-Новому!". Проект реализуют радиостанция "Комсомольская правда Санкт-Петербург" и региональное отделение общественной организации "Деловая Россия", которым руководит парламентарий. Первый выпуск уже записали в студии радиостанции.

Панов станет постоянным ведущим передачи, которая будет выходить примерно раз в две недели, уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Новых людей". Цикл передач будет посвящен предпринимателям Петербурга. В программе планируют обсуждать практические аспекты ведения бизнеса, меры поддержки и опыт успешных предприятий.

Героем первого радиоэфира стал председатель комитета реготделения "Деловой России" и генеральный директор компании "Нева Фуд" Денис Сергеев. В эфире он рассказал о принципах построения бизнеса, работе в конкурентной среде и развитии предприятия в разных экономических условиях.

Соглашение о сотрудничестве "КП Санкт-Петербург" и реготделения "Деловой России" подписали на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Документ предусматривает реализацию совместных информационных проектов, посвященных вопросам предпринимательства.

"Деловую Россию" создали в 2001 году для организации диалога между сообществом предпринимателей и представителями власти. В конце мая организация отпраздновала 25-летие. Петербургское отделение работает с 2005 года. Сейчас им руководит Панов. Он также координирует деятельность организации в Северо-Западном федеральном округе. В мае 2025 года он присутствовал на встрече участников "Деловой России" с президентом Владимиром Путиным.

Екатерина Гусева / Фото: Дмитрий Панов