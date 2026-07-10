Ходосок обеспокоился ремонтом крыльца у "Пятерочки" в Песочном

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок намерен добиться ремонта крыльца магазина "Пятерочка" на Ленинградской улице в Курортном районе. Фотографиями лестницы и пандуса в МО "Поселок Песочный" парламентарий поделился 10 июля в соцсетях. Поводом стали жалобы местных жителей на неудобные и небезопасные ступени у входа.

"По словам очевидцев, эти ступени неудобны и представляют опасность, особенно для пожилых людей, которые с трудом преодолевают этот барьер каждый день. Ситуация усугубляется тем, что для маломобильных граждан вход в торговую точку превращает поход за продуктами в препятствие", — написал Ходосок.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях депутата, Ходосок выехал на место и обсудил ситуацию с заведующей магазина. Он оценил состояние крыльца и заявил, что ступени пришли в негодность и создают проблемы для пожилых людей и маломобильных граждан. Представители "Пятерочки" подтвердили, что знают о проблеме и готовы ее решить. В ближайшее время в адрес руководства торговой сети направят обращение. Ожидается, что ремонт могут провести в течение 1,5 месяца.

В середине июня Ходосок боролся с ржавой "газелью", которую, по его словам, использовали для незаконного размещения рекламы. Парламентарий следил за передвижениями машины, "кочующей" в Курортном районе. "Газель" видели в МО "Поселок Солнечное", МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Белоостров". В результате автомобиль с рекламными изображениями ликвидировали.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Ходосок