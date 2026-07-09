Ситов поддержал большинство предложений Иткина по НТО на частной земле

Председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов положительно оценил большинство предложений вице-спикера Законодательного собрания Павла Иткина по размещению нестационарных торговых объектов на частной земле, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заметные вопросы возникли только к одной идее депутата из пяти.

Обсуждение состоялось 9 июля на заседании рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете, посвященной проекту постановления Смольного, готовящегося в развитие принятого закона о размещении НТО на частной территории.

Глава БФК Денис Четырбок вкратце озвучил идеи корректировки проекта, выдвинутые Иткиным. Депутат предложил давать места под ларьки на территории многоквартирных домов только по итогам общих собраний собственников, закрепить обязательную проверку подлинности и соответствия законодательству протоколов ОСС, сами голосования проводить строго через ГИС ЖКХ, а также обязать управляющие организации и ТСЖ заключать с коммерсантами допсоглашения о праве демонтировать объекты в случае их исключения из схемы размещения НТО. Пятая идея касалась сокращения срока добровольного демонтажа таких объектов до двух дней.

Ситов поддержал первые четыре предложения. Единственное его замечание касалось того, что вопросы голосования в ГИС ЖКХ находятся в компетенции федеральных властей, а не Смольного. Дать однозначное мнение по вопросу сокращения сроков демонтажа исключенных из схемы НТО Ситов затруднился и передал слово главе комитета по контролю за имуществом Михаилу Сергееву. Последний, впрочем, тоже не вполне понял смысл озвученной инициативы.

Иткин признал, что реализовать идею сейчас едва ли удастся. В то же время он заявил, что считает нужным двигаться в этом направлении, поскольку "при выходе объекта из схемы [размещения НТО] сокращение сроков звучит логично для того, чтоб как можно быстрее был наведен порядок на территории".

— Я ответ услышал, меня всё устраивает, это не принципиальный пункт, но над которым имеет смысл подумать именно по пожеланиям жителей города, — резюмировал вице-спикер.

В конце июня губернатор Александр Беглов подписал закон о правилах размещения нестационарных торговых объектов на частных землях. Норма определила, что размещать НТО будет можно только в заранее определенных правительством Петербурга местах. При этом для нарушителей правил приготовлено наказание в виде штрафов. Размер взысканий для граждан составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-40 тысяч рублей, а для юрлиц — 50-200 тысяч рублей. Это положение начнет действовать с 1 марта 2027 года. Отметим, что между внесением законопроекта в ЗакС и его подписанием прошел один месяц.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру