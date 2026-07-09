Молпарламент предложит заняться профилактикой деструктивного контента

Законодательному собранию Петербурга предложат рассмотреть вопрос о борьбе с деструктивным контентом и киберугрозами в интернете. Соответствующее решение принял Молодежный парламент на итоговом заседании 9 июля, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Инициатива предусматривает корректировку закона "О реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге". Список основных направлений молодежной политики предлагают дополнить "формированием у молодежи цифровой грамотности, навыков безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", критического восприятия информации, а также профилактикой рисков, связанных с деструктивным контентом и киберугрозами".

Предложенная формулировка не устроила члена Молпарламента, помощника депутата ЗакСа Ольги Штанниковой ("Яблоко") Давида Зудина. Он предложил убрать упоминание деструктивного контента из текста инициативы.

Член МП обратил внимание коллег на возможность субъективного толкования термина "деструктивный контент". Предлагаемое регулирование может быть избыточным, предположил он.

— Я считаю, что задача Молодежного парламента — это работать с проблемами молодежи, а не создавать неоднозначные барьеры и ограничения, — резюмировал Зудин.

За предложенную поправку проголосовали двое. Против выступили восемь голосовавших, остальные воздержались или не участвовали в голосовании. В итоге инициативу без изменений в формулировке приняли большинством голосов. Теперь она поступит на рассмотрение комитета по законодательству и комиссии по молодежной политике ЗакСа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру