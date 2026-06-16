Ходосок рассказал о борьбе с "кочующей" рекламной "газелью"

Депутат Законодательного собрания Александр Ходосок рассказал 16 июня о своей борьбе с "кочующей" ржавой "газелью", используемой в качестве незаконной рекламной конструкции в Курортном районе. По его словам, определенных успехов здесь удалось добиться, однако полноценно решить проблему не получается. В связи с этим парламентарий попросил о помощи подписчиков своих аккаунтов в соцсетях.

Федеральное законодательство прямо запрещает переоборудование автомобилей под передвижные рекламные конструкции, в результате которого транспорт полностью или частично утрачивает свои основные функции. Судя по фотографиям, машина, о которой идет речь, самостоятельно перемещаться не может. При этом задними колесами она стояла вне асфальтированной зоны, что Ходосок расценил как парковку на газоне.

"Автомобиль, который используется для перевозок грузов и пассажиров и при этом несет какую-то рекламную белиберду на кузове, — это законно. Если автомобиль с рекламной белибердой стоит на приколе, а перемещается только при помощи эвакуатора, — это нарушение закона", — объяснил в посте Ходосок.

Как уточнил депутат, ранее машина стояла на территории МО "Поселок Солнечное". Вместе с главой муниципалитета Михаилом Сафроновым ему удалось добиться перемещения "газели" за границы поселка.

Однако полностью избавиться от машины не вышло. Теперь владелец машины переставляет ее по территории Курортного района. В ответ Ходосок собрался обратиться в полицию, но для этого ему потребовалась помощь подписчиков. Он попросил фотографировать или снимать на видео перемещения таких рекламных автомобилей и направлять в полицию Курортного района.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Ходосок