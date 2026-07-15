Четырбока зарегистрировали на выборы в ЗакС

На выборы в Законодательное собрание Петербурга зарегистрировали действующего депутата городского парламента Дениса Четырбока. Соответствующая информация появилась в ГАС "Выборы" 15 июля. Четырбок стал первым зарегистрированным кандидатом от "Единой России".

Депутат намерен баллотироваться в Заксобрание по одномандатному округу № 17, расположенному в Кировском районе города. В начале июля его кандидатуру выдвинули на партийной конференции "Единой России".

Четырбок родился в Ленинграде в 1988 году. Получил юридическое образование в СПбГУ. В Заксобрании работает с 2009 года. Сначала он занимал должность в комитете по законодательству и находился в аппарате председателя парламента. С сентября 2016 года Четырбок представляет в Заксе одномандатный избирательный округ №17. В 2023 году депутат возглавил бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента.

Помимо Четырбока, Горизбирком к настоящему времени зарегистрировал еще пять кандидатов по одномандатным округам. Четверо из них идут на выборы от партии "Зеленые", это депутаты Михаил Амосов и Андрей Алескеров, глава реготделения Кристина Черемных и руководитель Колпинского отделения партии Ольга Королева. Они собираются баллотироваться по округам №6, №4, №16 и №25 соответственно. Накануне ГИК также зарегистрировал первого кандидата от "Новых людей". Им стал глава МО "Северный" Юрий Куликов, выдвинутый по одномандатному округу №6.

Документы на выборы в Заксобрание уже подали "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", Справедливая Россия", "Зеленые" и "Яблоко". Сейчас зарегистрирован только список "Зеленых".

Выборы в петербургский парламент пройдут 20 сентября 2026 года. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Горожане также выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру