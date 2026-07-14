Глава МО "Северный" Куликов зарегистрирован на выборы в ЗакС

На выборы в Законодательное собрание Петербурга зарегистрирован глава МО "Северный" Юрий Куликов, информация об этом появилась 14 июля в ГАС "Выборы". Муниципал стал первым зарегистрированным кандидатом от "Новых людей".

Куликову 44 года, он выпускник Военного университета. Служил в органах военной юстиции, позже создал юридическую компанию, работал в AS Baltic Railway Holding и в АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского".

Впервые был избран в 2019 году, тогда он прошел в муниципальный совет МО "Поселок Комарово" как самовыдвиженец. В 2024 году был избран в совет МО "Северный" от партии "Новые люди".

В начале июля партия выдвинула Куликова в Заксобрание по одномандатному округу № 6, а также в составе 6-й региональной группы. Кроме того, он выдвинут кандидатом в Государственную думу по округу № 216.

В начале июля статус зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам получили четверо представителей партии "Зеленые". Ими стали депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Андрей Алескеров, глава Колпинского отделения партии Ольга Королева и глава петербургского отделения Кристина Черемных. К настоящему времени зарегистрированы на выборы в Заксобрание только они и Куликов.

Документы на выборы в городской парламент подали "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Яблоко". Список пока зарегистрирован только у "Зеленых".

Андрей Казарлыга / Фото: Юрий Куликов