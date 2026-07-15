Депутаты ЗакСа начали готовиться к "нулевым чтениям" бюджета Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга состоялось первое рабочее совещание по подготовке к "нулевым чтениям" законопроекта о городском бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, сообщил 15 июля председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок в соцсетях. В этом году "нулевые чтения" стартуют 7 августа.

В обсуждении приняли участие вице-губернатор Алексей Корабельников, глава комитета финансов Светлана Енилина, а также руководители фракций в парламенте: глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, руководитель фракции "Справедливая Россия" Марина Шишкина, глава фракции КПРФ Ирина Иванова, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, депутаты Николай Бондаренко и Елена Киселева.

На совещании собравшиеся обсудили инициативы руководителей фракций в Заксобрании. Депутаты представили свои предложения по финансированию социальной сферы, здравоохранения, транспорта, образования, спорта и экологии. После комфин должен проанализировать поступившие инициативы. Их рассмотрят в рамках цикла рабочих заседаний.

"Проконтролирую, как исполняются бюджетные обязательства. В следующем периоде намерен добиваться приоритетного финансирования социально значимых сфер. Работа не останавливается", — написал Иткин.

"Нулевые чтения" традиционно занимают около двух недель. В этот период депутаты совместно с чиновниками обсуждают распределение бюджетных расходов. Свои предложения представляют руководители комитетов Смольного, районных администраций и парламентарии.

Ранее Четырбок сообщал, что "нулевые чтения" хотят провести в 2026 году раньше обычного, чтобы дать парламентариям больше времени на агитацию во время избирательной кампании. В сентябре 2026 года в Петербурге состоятся выборы депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах теризбиркомы назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру