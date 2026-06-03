Дизайнер Артемий Лебедев презентовал на ПМЭФ новый логотип "Крестов"

В "нулевой" день Петербургского международного экономического форума, 3 июня, на стенде "Шкулев Холдинг" презентовали новый логотип будущего культурно-общественного пространства "Кресты". Логотип выбрали по итогам голосования на сайте петербургского издания "Фонтанка". По информации журналистов, окончательный вариант поддержали 34% участников голосования. На презентации логотипа присутствовали генеральный директор ГК "КВС" Сергей Ярошенко, дизайнер Артемий Лебедев и гендиректор городского издания "Фонтанка" Дмитрий Витковский.

"Мы хотели соединить прошлое и будущее, потому что этот объект, безусловно, заряжен огромным куском прошлого, но у него полностью меняется функция, полностью меняется отношение. Если раньше это было место лишения свободы, то сейчас это место обретения свободы. Мы не забываем прошлое, но мы уже находимся в будущем", – приводит издание РБК слова Лебедева.

Авторы концепции объединили в едином символе два наложенных друг на друга креста голубого цвета. Получившаяся фигура напоминает сияющую звезду. Сама надпись "Кресты" также выполнена в голубом оттенке и выполнена с помощью двойного контура шрифта.

Бывший следственный изолятор "Кресты", построенный в 1892 году, долгое время был одной из самых известных тюрем страны. Изолятор закрыли в 2017 году после перевода заключенных в "Кресты-2" в Колпино. В феврале 2025 года комплекс приобрела компания "КВС" за 1,1 млрд рублей. Девелопер планирует построить на месте бывшей тюрьмы культурно-общественное пространство с кафе, ресторанами, отелями и местами отдыха для детей и взрослых.

Макет обновленных "Крестов" представили сегодня на центральном стенде экспозиции Петербурга на ПМЭФ-2026. Сам форум проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 6 июня. Также на нем представлены стенды субъектов СЗФО — Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей, а также Республики Коми.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру