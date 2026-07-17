Малькевич принял в зоне СВО автомобиль от депутатов Заксобрания

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич, находящийся в зоне специальной военной операции, получил для подразделения спецназа "Ахмат" автомобиль от бывших коллег по городскому парламенту — председателя ЗакСа Александра Бельского, депутатов Константина Чебыкина и Юрия Гладунова. Видео с Малькевичем 17 июля впервые после его ухода на СВО опубликовало петербургское отделение "Единой России".

Гуманитарный груз передали подразделению Малькевича 16 июля. На опубликованных кадрах экс-депутат отметил, что в этот день Бельский отмечает день рождения, и поздравил бывшего коллегу с праздником.

— День сегодня знаменательный, такое нарочно не придумаешь. [...] Сегодня день рождения дорого для меня человека, Александра Николаевича Бельского, представителя Законодательного собрания Петербурга. [...] Человек, с которым мне выпала честь много лет работать, в том числе под его начало в городском парламенте. Именно сегодня, так получилось, утром из Петербурга прибыл очень важный подарок от моих в прошлом коллег-депутатов, — сказал Малькевич.

После Малькевич показал оператору автомобиль модели Duster, доставленный из Петербурга. Машину планируют оборудовать средствами радиоэлектронной борьбы и другой необходимой техникой.

"Огромное спасибо Александру Николаевичу Бельскому, Константину Александровичу Чебыкину и Юрию Николаевичу Гладунову. [...] Такая помощь дорогого стоит", — цитируют Малькевича в пресс-службе партии.

В пресс-службе партии добавили, что Малькевич вместе с сослуживцами присоединился к экологическому проекту "Крышечки доброты". Еще во время работы в Мариинском дворце он поддержал эту инициативу по предложению Гладунова. На опубликованных кадрах бывший депутат показал мешок с собранными пластиковыми крышками, которые планируют отправить в Петербург на переработку. Малькевич также рассказал о своей службе, отметив, что сейчас занимается восстановлением техники, поврежденной в результате атак беспилотников.

Малькевич досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания в конце апреля 2026 года и отправился в зону специальной военной операции. Сам он на своем последнем заседании в Мариинском дворце не присутствовал. Новость об его уходе сообщил Бельский. В городском парламенте Малькевич работал с сентября 2024 года.

До этого бывший депутат стал одним из шести обвиняемых по уголовному делу о растрате средств телеканала "Санкт-Петербург" в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, преступление было совершено в период, когда Малькевич возглавлял компанию "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" — с января 2021 по сентябрь 2023 года. Следователи насчитали ущерб на сумму в 37 млн рублей. Малькевич свою вину отрицал. После его ухода на СВО суд дважды откладывал рассмотрение вопроса о приостановке дела, требуя личного присутствия экс-депутата. В конце мая суд приостановил производство по делу в отношении Малькевича.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру