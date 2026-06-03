Депутат Антон Соловьев надеется на "очень интересную" жизнь благодаря ПМЭФ

Жизнь в Петербурге в ближайшее время должна измениться в лучшую сторону благодаря проведению ПМЭФ, предположил 3 июня депутат Законодательного собрания Антон Соловьев в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру. Такое мнение парламентарий сформировал, в частности, по итогам осмотра стенда Северной столицы.

— Скорее всего, вся основная движуха будет завтра. Но, судя по количеству заключаемых соглашений и судя по тому, что представлено в Санкт-Петербурге, ближайшая наша жизнь в городе будет очень интересна, — поделился Соловьев.

Депутат положительно оценил организацию форума. Отдельно он похвалил стенд Петербурга, назвав его одним из лучших среди регионов.

"Нулевой" день ПМЭФ стартовал в "Экспофоруме" в среду, 3 июня. Помимо Петербурга, свои экспозиции представили ряд регионов Северо-Западного федерального округа. Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что можно увидеть на стенде Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру