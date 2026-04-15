ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15 апреля 2026, 20:51

Кононенко про отношения с Ивановой: Мы все это время общение не прекращали

фото ЗакС политика

Глава петербургского горкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Кононенко рассказал ЗАКС.Ру, что поддерживал рабочие отношения с коллегой по парламенту Ириной Ивановой. Кроме того, она является членом партии. Она вновь вступила в ряды коммунистов по истечении года с момента выхода из партии, в соответствии с уставом КПРФ. 

– Могу сказать одно. Мы все это время общение не прекращали. Мы с ней работали во взаимодействии, всегда общались. Она, скажем так, поддерживала постоянный контакт. Не просто рабочие, а достаточно теплые отношения, поэтому ситуация, на мой взгляд, на данный момент нормализована, – рассказал Кононенко. 

После старта внутрипартийного голосования "Народный кандидат" стало известно, что Иванова может представить партию на выборах в Государственную думу по 213-му округу. Сейчас в парламенте эту территорию представляет бывший единоросс Евгений Марченко

Сегодня Иванова возглавляет фракцию КПРФ в Заксобрании. Пост руководителя ей достался летом 2024 года. Тогда большинство депутатов, избранных от КПРФ, приняли решение о снятии с должности главы фракции Романа Кононенко. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
О редакции Реклама