Шишкина, Менделеева и Алескеров не без проблем передали помощь кошачьему приюту

Депутаты Законодательного собрания Марина Шишкина, Любовь Менделеева и Андрей Алескеров вручили 17 апреля в дар кошачьему приюту "Преданное сердце" пакеты с кормом и ветеринарные препараты и заодно прибрались в помещении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Для этого народным избранникам пришлось пробиваться через заслон охраны, которая наотрез не соглашалась пустить их на территорию промзоны, где располагается организация.

Передача гуманитарной помощи была запланирована в рамках субботника, организованного петербургским отделением партии "Зеленые". Вместе с депутатами в приют приехали журналисты, в том числе представители двух телеканалов. Как рассказала Шишкина в беседе с ЗАКС.Ру, именно присутствие последних насторожило охрану, которая запретила проход на территорию.

Противостояние длилось около часа. После многочисленных препирательств охранник посоветовал обратиться в компанию "ЛСР-Недвижимость", которая ранее выкупила промзону под строительство жилья. Депутат Алескеров так и поступил. После его звонка ситуация разрешилась, и пришедших пропустили.

В самом приюте депутаты некоторое время занимались уборкой. Шишкина пылесосила лежанки для котов, Менделеева изнутри помыла раму стеклянной стены, а Алескерову выпало чистить животных от лезущей при линьке шерсти. Коты, к которым подступился с щеткой парламентарий, против этого ничуть не возражали и только довольно терлись возле него.

Акцию провели для привлечения внимания к проблемам приюта, которому угрожает выселение в связи с планами строительства жилья. Как рассказала в беседе с журналистами директор организации Наталия Авласевич, поиск нового помещения уже идет, однако не вполне успешно. Предлагаемые городом варианты приют не сможет освоить из-за необходимости проводить капитальный ремонт, на который попросту не хватит средств. При этом сотрудники заботятся о приблизительно 500 кошках, и переезд такого количества питомцев сам по себе проблематичен.

Алескеров уточнил, что действующие санитарные нормы разрешают устраивать приюты для животных только на определенных территориях. Он предположил, что частично решить проблему могло бы выделение гранта от Петербурга.

— Можно, конечно, говорить о грантовой поддержке за счет средств бюджета, как это можно обсуждать и на площадках бюджетно-финансового комитета и на площадке постоянной комиссии. Есть варианты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга оказать содействие. Наверное, в полной мере это не покроет затрат на капитальный ремонт и реконструкцию тех зданий и земельных участков, которые предлагаются в аренду, — заявил он и добавил, что над разрешением ситуации могли бы подумать и депутаты, и исполнительные органы власти.

Шишкина считает, что вмешаться в ситуацию могли бы и представители бизнеса, занимающиеся благотворительностью. При этом она положительно отозвалась о девелопере ЛСР, которому принадлежит земля под приютом, и назвала его социально ответственной компанией.

— Есть и много других, мне кажется, неравнодушных сердец, структур и организаций. Вот сегодня первым нашим визитом и благодаря вам мы, собственно говоря, кидаем этот клич. Вот все неравнодушные петербуржцы, все, кто готов принять участие в спасении этих счастливых пушистиков. Давайте будем помогать, садитесь за стол, — призвала она.











К слову, на вопрос журналиста о том, какие животные им ближе, у депутатов не нашлось единого мнения. Выбирая между кошками и собаками, Менделеева заявила, что предпочитает первых. Алескеров выступил с противоположным мнением, объяснив его тем, что "собака более эмоциональная, более дает обратную реакцию" владельцу. Шишкина заявила, что в целом любит животных, и сейчас держит и собаку, и кота.

Шишкина, Менделеева и Алескеров состоят во фракции "Справедливая Россия — За правду", но не в партии. Члены фракции покинули политическую организацию на фоне конфликта с ее руководством в апреле 2023 года. Позже они стали сотрудничать с "Зелеными". На сентябрьские выборы они пойдут в ЗакС именно от этой партии, а возглавит список Шишкина. Соглашение об этом было подписано месяц назад.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру