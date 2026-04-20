Поляков прибыл в Ташкент для участия в промышленной выставке

Вице-губернатор Кирилл Поляков 20 апреля приехал в Ташкент в составе делегации от Петербурга для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", рассказал чиновник в своих соцсетях. Он проведет встречи и переговоры для заключения торговых соглашений между Петербургом и Узбекистаном.

"Это одна из ключевых площадок для обсуждения промышленного сотрудничества между Россией и Узбекистаном, внедрения новых технологий и развития кооперации. Впереди насыщенные дни: встречи, переговоры и новые знакомства," - написал Поляков в своих соцсетях.

На стенде Петербурга представлены последние разработки промышленных предприятий города. Поляков отметил, что городские власти взяли на себя расходы бизнеса на участие в международной выставке.

Также в Ташкент отправилась делегация от Ленинградской области. В мероприятиях промышленной выставки участвует глава региона Александр Дрозденко.

Выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте с 20 по 22 апреля. Ее цель - способствовать развитию производственных технологий, энергетики, машиностроения и других отраслей в странах Центральной Азии.

Представители Петербурга и Узбекистана не первый месяц работают над укреплением сотрудничества. В феврале делегация от Северной столицы во главе с председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым прибыла в Ташкент с рабочим визитом. Российские чиновники встретились с представителями делового сообщества Узбекистана. Кроме того, петербургские специалисты участвуют в строительстве района "Новый Ташкент". Один из его кварталов назван в честь Северной столицы.

