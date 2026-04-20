Лучшего муниципального служащего Петербурга нашли в МО "Финляндский округ"

В комитете территориального развития 20 апреля назвали имена муниципалов, ставшими лидерами городского конкурса "Лучший муниципальный служащий Санкт-Петербурга" в 2026 году. Первое место заняла руководитель организационного отдела местной администрации МО "Финляндский округ" Наталия Кравченко. Второе место присудили замглаве местной администрации МО "Невский округ" Александре Доброхотовой, а третье — замглаве администрации МО "Ржевка" Ольге Бикучевой. Победителю и призерам раздали дипломы и памятные награды. Мероприятие приурочили к Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается 21 апреля.

Церемония награждения прошла в конце прошлой рабочей недели в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина зачитала приветственное слово главы города Александра Беглова. На мероприятии также присутствовал депутат Законодательного собрания и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.

Конкурс "Лучший муниципальный служащий Санкт-Петербурга" ежегодно проводит комитет территориального развития в преддверии Дня местного самоуправления. Участниками конкурса могут выступать муниципальные служащие с высшим или средним профессиональным образованием. К моменту подачи заявки они должны не менее трех лет проработать на службе. При этом они не могут иметь дисциплинарные взыскания. В случае победы лауреат сможет принять повторное участие в конкурсе через два года после награждения.

