Кириенко вручил награды муниципалам на форуме "Малая Родина — сила России"

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 20 апреля вручил государственные награды представителям российский муниципалитетов на всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — Сила России", передает ТАСС. В начале церемонии награждения он также вручил мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову орден Дружбы. После другим руководителям управлений территорий населенных пунктов и главам администрации также передали благодарности президента и медали орденов "За заслуги перед Отечеством", отмечают "Ведомости". Ряду чиновников присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ".

"У меня сегодня ответственное поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина — вручить лучшим представителям муниципального сообщества России высокие государственные награды. <...> Спасибо вам за самоотверженную службу, потому что это, действительно, служение. Наш президент не раз говорил, что из всех уровней ветвей власти ближе всего к людям муниципальная служба", — приводит слова Кириенко ТАСС.

Он подчеркнул, что муниципальные служащие находятся ближе всего к людям, поскольку работают напрямую с "проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека". По его мнению, для работы на муниципальной службе требуется отзывчивость, трудолюбие, профессионализм, а также "настоящее человеческое мужество".

В рамках форума перед работниками муниципальной службы также выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности, руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров и зампред правительства России Алексей Оверчук.

Из петербуржцев на мероприятии присутствовал глава МО "Семеновский" Илья Стрелков.

Муниципальный форум "Малая Родина — сила России" проводится третий раз по поручению президента Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. Он проходит в Национальном центре "Россия". В прошлом году мероприятие посетили более ста муниципалов из Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина — сила России"