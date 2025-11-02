Суд отменил запрет сноса ресторана SunDay Ginza на Крестовском острове

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил запрет демонтажа ресторана SunDay Ginza на Южной дороге Крестовского острова, сообщили 2 ноября в комитете имущественных отношений. Постановление по иску КИО было вынесено 16 октября, следует из картотеки суда.

Обеспечительные меры были приняты 30 апреля по иску арендатора участка ООО "Балтэкспресс-Бета" о признании недействительным одностороннего отказа в аренде участка, на котором располагается ресторан. В соответствии с решением, на территории запрещались действия по освобождению участка. Однако же в середине октября суд пришел к выводу о том, что доводы компании о возможности причинения ей ущерба "носят предположительный характер и не подтверждены соответствующими доказательствами".

"Изначально участок был предоставлен по договору под размещение пляжного комплекса, однако фактически там разместили ресторанный комплекс с реализацией крепких алкогольных напитков", — отметили в КИО и добавили, что это "является нарушением договорных отношений".

Комитет обратился в суд, однако первая инстанция не удовлетворила его требования о расторжении договора. Апелляционная инстанция отменила решение и постановила взыскать с "Балтэкспресс-Бета" два штрафа на общую сумму 554 тысячи рублей. Первый из них назначен за нарушение цели использования участка, второй — за незаконную реализацию алкоголя. Также суд постановил "устранить выявленные нарушения путем освобождения участка". В ответ компания подала кассационную жалобу, ее рассмотрение назначено на 14 января 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет имущественных отношений