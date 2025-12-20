Бывшего сотрудника прокуратуры и СК обвинили в организации незаконной миграции

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего сотрудника прокуратуры и Следственного комитета Петра Петрова, обвиняемого по статье об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, Петров и другие участники преступной группы передавали в МВД подложные документы для продления действия трудовых патентов и пребывания на территории России не менее восьми иностранцев. Это происходило с января 2020 года по сентябрь 2025 года.

Как уточняет следствие, участники преступной группы действовали с корыстной целью личного обогащения. Отдельно отмечается, что необходимость ареста бывшего сотрудника прокуратуры и СК связана с его статусом. В ходатайстве об избрании меры пресечения отмечалось, что Петров имеет обширные связи в государственных и правоохранительных органах.

"Оставаясь на свободе, он может оказывать влияние на ход и дальнейшие результаты расследования по уголовному делу, путем воспрепятствования его производству, срыва необходимых следственных действий по различным основаниям, подкупа свидетелей, а также иным путем", – цитируют выдержку из ходатайства в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемый пробудет в СИЗО минимум до 8 февраля 2026 года. Сам фигурант и его адвокат просили суд отпустить его под домашний арест. Петрова задержали 17 декабря. Обвинение предъявили на следующий день.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру