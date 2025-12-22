Петербурженка получила обязательные работы за флаг у окна

Красносельский районный суд назначил 40 часов обязательных работ петербурженке Дарье Гайфулиной по делу о публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 22 декабря объединенная пресс-служба судов города. Причиной послужил замеченный очевидцем флаг у окна квартиры.

Суд установил, что вечером 19 декабря Гайфулина вывесила у окна своей квартиры на четвертом этаже "флаг с символикой, схожей до степени смешения с нацистской". Очевидец заметил полотнище и пожаловался.

Гайфулина заявила в суде, что это была шутка.

Ранее ряд политиков были привлечены к административной ответственности по статье о публичной демонстрации экстремистской символики из-за постов с фотографиями Алексея Навального*. В частности в начале декабря Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал за это лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова. До этого Калининский районный суд оштрафовал депутата от фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольгу Штанникову. Привлеченные по этой статье граждане в течение года не могут баллотироваться на выборах. Следующие выборы в Петербурге состоятся в сентябре 2026 года, тогда политики будут бороться за места в Госдуме и ЗакСе.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру