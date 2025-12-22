Богослов Кордочкин* оштрафован за иноагентскую деятельность

Дзержинский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей священника и богослова Андрея Кордочкина* по статье об осуществлении деятельности иностранного агента лицом, не включенным в соответствующий перечень (ч. 1 ст. 10.34 КоАП РФ), сообщили 22 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Клирику вменялись различные эпизоды сотрудничества с иноагентами в то время, когда он сам еще не имел такого статуса.

Как подсчитали в Минюсте, в период с декабря 2023 по декабрь 2024 года Кордочкин* 30 раз выложил в интернете материалы иностранных агентов и 12 раз поучаствовал в создании подобных материалов материалов. Это сочли случаями осуществления деятельности иноагента без соответствующего статуса. Также о богослове заявили, что он занимался политической деятельностью.

"С 07.12.2023 по 03.07.2025 Кордочкин*, находясь под иностранным влиянием, не подав до начала своей деятельности в качестве иностранного агента заявление в Минюст России о включении его в реестр иностранных агентов, <...> получал поддержку в виде предоставления иностранными агентами своих информационных площадок для распространения Кордочкиным* общественно-политических взглядов и убеждений", — сообщили в пресс-службе судов.

Также суд установил, что Кордочкин* "получал от иностранных агентов сообщения и материалы для наполнения своих интернет-ресурсов" с критикой решений российских властей.

Сам священник проживает за границей. В реестр иноагентов его включили в конце августа 2025 года.

