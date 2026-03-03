Петербуржцу ограничили свободу за наркотики и надругательство над флагом

Куйбышевский районный суд 3 марта приговорил к шести месяцам ограничения свободы жителя Петербурга Владимира Кириллова по делу о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и о надругательстве над флагом России (ст. 329 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Фигурант раскаялся в своих действиях и полностью признал вину.

В конце мая 2025 года сотрудники полиции при задержании Кириллова обнаружили у него наркотическое средство, которое тот хранил для личного употребления. В середине июня горожанин сорвал флаг России с флагштока на стене дома в Центральном районе, скомкал его и унес с собой. Подобные действия квалифицировали как публичное надругательство над государственной символикой, оскорбляющее гражданские и патриотические чувства граждан и демонстрирующее неуважение к властям.

Материалы дела поступили судье в конце февраля. Уголовное дело рассматривали в особом порядке.

"На вопрос суда о причинах своих действий подсудимый ответил, что был пьян и тупанул", — пересказала слова Кириллова судебная пресс-служба.

В середине февраля суд оставил без изменений приговор петербурженке, осужденной на два года колонии-поселения за сожжение паспорта с трансляцией в интернете. До этого условные сроки получили фигуранты дела об осквернении Знамени Победы, произошедшем в июне 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру