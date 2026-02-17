ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
17 февраля 2026, 14:51

Суд оставил в силе приговор петербурженке за сожжение паспорта

фото ЗакС политика Суд оставил в силе приговор петербурженке за сожжение паспорта

Городской суд Петербурга оставил без изменений приговор Александре Мароти, осужденной на два года колонии-поселения за сожжение паспорта РФ и публикацию видео в интернете, сообщила 17 февраля объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Апелляционную жалобу защиты о смягчении приговора суд отклонил.

Ранее Октябрьский районный суд признал Мароти виновной в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК РФ). Суд установил, что в 2025 году Мароти, являясь администратором интернет-сообщества, разместила в социальных сетях видеозапись с сожжением российского паспорта. Свои действия петербурженка сопровождала нецензурными высказываниями и положительной оценкой уничтожения документа с изображением государственного символа.

В апелляции защита просила смягчить наказание и отменить конфискацию мобильного телефона, с которого велась съемка, указывая, что устройство принадлежит отцу осужденной. Однако Городской суд не нашел оснований для изменения приговора.

Екатерина Гусева


