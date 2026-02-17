Трех задержанных на акции памяти Навального* арестовали в Петербурге

Смольнинский районный суд отправил 17 февраля под арест трех задержанных на акции памяти Алексея Навального*, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Одного из них привлекли к ответственности дважды. Всем им вменили публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Петербуржцев задержали накануне у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной Петербурга. В понедельник, 16 февраля, исполнилось два года с момента смерти Навального*.

Александре Чураковой суд назначил 12 суток ареста за публичное демонстрирование фотографии Навального*. В своих объяснениях петербурженка показала, что пришла на набережную с целью почтить память политика.

Другой протокол правоохранители составили на Александра Бондаренко. Ему вменили размещение фотографии Навального* на парапете набережной. Вину он признал.

Третьим привлеченным к ответственности стал Денис Долинов. Суд назначил ему 14 суток ареста на лозунг экстремистской и запрещенной в России организации, написанный на снегу. Вину в этом петербуржец не признал. Также 12 суток ареста ему назначили "за надпись, что экстремист — жив". В этом случае Долинов сообщил, что у него вышло случайно.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру