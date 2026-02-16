Суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить штраф пострадавшей в ДТП

Приморский районный суд взыскал с кикшеринговой компании Whoosh более 384 тысяч рублей на лечение и компенсацию морального вреда, а также на оплату труда представителя девушки, пострадавшей из-за наезда самоката, написала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 16 февраля. Также компании необходимо выплатить госпошлину в размере 8 629 рублей.

Потерпевшая просила выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также она просила взыскать с ответчика более 44 тысяч рублей и 30 тысяч на оплату юридических услуг.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Девушка получила травму после того, как на нее наехали неизвестные на самокате кикшеринговой компании. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. В декабре 2024 года она подала иск на компанию.

"Благодаря прохожим виновники ДТП были остановлены, но отказались давать свои данные, сказав, что они будущие медики и им такая запись не нужна. Предложили денег на такси и собирались уехать. И только под давлением прохожих одна их виновных (пассажир самоката) вызвала скорую", - цитирует потерпевшую Дарья Лебедева.

Потерпевшая была в числе первых, кто подал иски на кикшеринговые компании в Петербурге из-за травм, полученных при столкновениях с самокатами. Пострадавшие требовали выплатить им суммы в размере от 500 тысяч до двух млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру