Суд рассмотрит вопрос размещения сотовых вышек у жилого дома в Сестрорецке

Петроградский районный суд зарегистрировал иск прокуратуры к ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" из-за размещения базовых станций неподалеку от жилого дома в Сестрорецке, сообщила 16 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Жильцы жалуются на проблемы со здоровьем, и в частности - на выпадение волос.

В иске прокуратура требует приостановить работу базовых станций возле дома по Приморскому шоссе. После обращения жильцов надзорное ведомство провело проверку о возможном нарушении операторами связи законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как выяснилось, антенны станций расположены в 20 метрах от здания, при этом сами устройства работают с 2021 года.

"Фоновые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей на лоджиях и в нескольких квартирах не соответствуют СанПин. <...> Граждане страдают и болеют, например выпадением волос", — отмечает судебная пресс-служба.

В релизе отмечается, что за время работы станций никто из представителей компаний не измерял излучение. По делу назначили судебное заседание.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру