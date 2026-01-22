Фигуранты дела о надругательстве над Знаменем Победы выслушали приговор

Городской суд огласил 22 января пятерым фигурантам уголовного дела о реабилитации нацизма по предварительному сговору (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за осквернения Знамени Победы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Демьян Шулькевич и его несовершеннолетний знакомый получили по 3,5 года условно с двухлетним запретом на администрирование сайтов и трехлетним испытательным сроком. Матвей Теляков, Михаил Горданов и еще один несовершеннолетний приговорены к 1,5 годам условно с запретом администрировать сайты в течение одного года и двухлетним испытательным сроком.

Шестой подсудимый заключил контракт с Минобороны и отбыл на СВО, из-за чего производство по его делу было приостановлено.

В основу уголовного дела легли события, произошедшие с вечера 15 июня по утро 16 июня 2025 года на юго-западе Петербурга. Как установил суд, фигуранты "вступили в преступный сговор, направленный на осквернение символов воинской славы России, распределив роли в планируемом преступлении". Шулькевич и его несовершеннолетний приятель сорвали копии Знамени Победы на проспекте Ветеранов, на Дачном проспекте и на улице Танкиста Хрустицкого. Всего осквернению подверглись пять флагов, их срывали с фасадов зданий, топтали ногами, резали и выбрасывали на помойку. Происходившее фиксировали на телефон, после чего материалы выложили в Telegram-канале.

На момент совершения преступления трое из шести молодых лет не достигли 18-летия. Вину они фактически признали, отказавшись от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру